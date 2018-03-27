На центральную площадь российского Кемерово прорвались более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщило местное издание VSE42.Ru. Митингующие снесли ограждения, выставленные полицейскими, и подошли близко к зданию областной администрации. Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева. По данным издания, президент РФ Владимир Путин ранним утром приехал в Кемерово и посетит стихийный мемориал возле сгоревшего торгового центра, но с журналистами общаться якобы не намерен. | Жителей города пытались не пустить на центральную площадь Фото: Еwan Veseloff / Twitter Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.видео Видео: LM42 / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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