Во время товарищеского матча между Словакией и Таиландом бывшему защитнику "Зенита" оказали медицинскую помощь. Мартин Шкртел, выступает за сборную Словакии, в процессе игры проглотил язык.

Шкртеля ударило в лицо мячом, после чего упал и проглотил язык. Помог товарищ по команде, полузащитник Ондрей Дуда. После оказания медицинской помощи Шкртел сумел вернуться в игру. Словацкая сборная победила в матче со счетом 3: 2,передает со ссылкой на .

Ранее защитник выступал в составе английского "Ливерпуля" и петербургского "Зенита".

завершила вничью - 1: 1 матч со сборной Саудовской Аравии. Игра проходила на нейтральном поле в Испании. По Украине в первом тайме отличился Артем Кравец.

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