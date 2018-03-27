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Украина завершила контракт на танки "Оплот" с Таиландом
27.03.2018 05:43
Украина завершила договор на танки "Оплот" с Таиландом По теме:

Контракт на поставку боевых танков "Оплот-Т" в Королевство Таиланд - успешно завершен.

Крайне партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков,передает со ссылкой на .

В ближайшее время будет направлено в страны дислокации.

Работы по изготовлению танков были выполнены "Завод им. Малышева", входящая в состав ГК "Укроборонпром".

Ожидается, что следующая партия боевых машин будет производиться в интересах Вооруженных Сил Украины.

В сети появилось видео с испытаниями украинского танка "Оплот" в Пакистане. На нем видно, как экипажи испытывают боевую машину в пустыне, горах и болотах.







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