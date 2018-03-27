|Продолжение "недели Скрипаль": Утренние новости от Олега Пономаря
|27.03.2018 06:17
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В Лондоне уже выдаются ордера на арест российской собственности. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.
Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.
Вторник нашей недели Скрипаль.
К высылке российских дипломатов (шпионов) кроме 14 стран ЕС присоединяются и не члены ЕС. Это США, Канада, Албания, Македония, Австралия (2) и др. Сегодня, конечно, это будет темой №1 для обсуждения везде.
Что еще важно?
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Как мы и прогнозировали, в Лондоне уже выдаются ордера на арест российской собственности. Это происходит в соответствии с новым законом «О криминальных финансах», который вступил в действие с НГ и о котором я тогда писал.
Есть еще верующие в СП-2?:
Предложенные поправки к газовой директиве одобрил комитет Европарламента по вопросам промышленности и энергетики. Согласно этим поправкам правила Третьего энергопакета должны распространяться и на морские газопроводы, объединяющие ЕС с третьими странами. Это регулирование может заблокировать строительство «Северного потока-2».
ООС:
Временные показатели, к которым необходимо подготовить операции Объединенных сил, уже определены, и эти сроки не будут длительными — Командующий ОС Наев.