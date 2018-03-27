В Испании задержали украинского хакера. Он был главой киберпреступностью синдиката, который атаковал 100 финансовых учреждений по всему миру.

Банда нанесла больше 1 млрд евро убытков банкам в более чем 40 странах мира. Использовали вредоносное программное обеспечение, известное как Carbanak и Cobalt,передает со ссылкой на .

Банда программировала банкоматы на выдачу наличных в установленное время и проводила манипуляции с сетями электронных платежей. Прибыль преступники отмывали с помощью криптовалюты.

К операции по разоблачению банды привлекли различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.

34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта. Сейчас он находится в тюрьме в Испании, дело будет передано в Национальный суд.

По данным испанского , преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. С 50 российских банков деньги были похищены.

Киевская киберполиции вместе со следователями задержала 30-летнего киевлянина, причастного к разработке вирусов, кибершпионажем и продажи персональных данных граждан со только мира. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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