Представительница украинского тенниса Людмила Киченок в дуэте с Аллой Кудрявцевой из России получила еще одну победу в парной сетке престижных соревнований в Майами, информирует со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

На этот раз дуэт во главе с Киченок разобралась в двух сетах из 8-ми сеяными Клепач/Санчес — 6:4, 7:5. На счету Киченок и Кудрявцевой три брейка (проиграли один свой гейм).

В четвертьфинале Киченок/Кудрявцеву ожидает противостояние с лидерами посева — российской парой Елена Веснина/Екатерина Макарова.

Примечательно, что не смогли попасть в 1/4 финала Леся Цуренко (вместе с Татьяной Марией из Германии проиграли дуэту Схюрс / Мартинес — 4:6, 2:6) и Екатерина Бондаренко (в паре с сербкой Александрой Крунич уступила второе сеяным сестрам Чань — 6:3, 1:6, 7:10).

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