«Лена позвонила оттуда, кричала «Спасите, помогите, нас заперли». Они не могли открыть двери. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись», – сообщил он «Комсомольской правде».

Игорь Востриков с семьей

Бизнесмен постоянно находится возле одного из городских моргов в ожидании, что его вызовут. Однако, большинство тел настолько обгорели, что невозможно опознать. Он также добавил, что МЧСники приехали мало того, что неподготовленные, так еще и не реагировали на мольбы о спасении.

«Они стояли, просто угорали «Там нет никого. Успокойте ее!» Вот такая реакция у наших спасателей», – сообщил бизнесмен.

О своих близких мужчина говорил в настоящем времени.

«Жена у меня домохозяйка. Воспитывает трех детей. Старшая, Анечка заканчивает первый класс. Она умница, ей все легко дается. Очень красивая девочка, добрая, энергичная, на танцы ходит. Средний ходит на карате киокушинкай и в детский сад, а младшему только два года, недавно пошел в детский сад. И сестренка Алена – два высших образования в 23 года, умница и красавица, жизнь только началась», – заявил Востриков.

Сестра Игоря Вострикова

По данным Игоря, сами пострадавшие насчитали в день трагедии около 350 погибших.

«Было много маленьких детей – целый автобус привезли. Праздник каникулы, детишек привезли на премьеру мультика нового. Воспитательница — может быть, это практика запирать дверь, чтобы безбилетники не проходили, а может, это она попросила походить по магазинам — она уцелела, а дети, которых группу привезла, остались там. А по новостям смотришь — 64 жертвы и детей 9 штук. Это ложь. Это сто процентов ложь. Здесь вот вы не видели — просто горы обожженных тел лежат, просто горы. Поэтому нам врут», – подчеркнул он.

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