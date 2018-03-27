Погода, Новости, загрузка...
В Индии сняли на видео слона, который «курит»
27.03.2018 06:40
В Индии сняли на видео слона, который «курит» В Сети появилось видео слона, который пускает дым.

Общество охраны природы Индии запечатлело на видео слона, который выпускает дым. Изо рта животного действительно вырываются бело-серые клубы.

Заместитель директора Общества охраны природы Индии Винарий Кумар отснял видеоролик в Национальном парке Нагарахол.

Ученые заинтересовались таким нетипичным поведением слона. Биолог Варун Госвами, который изучает слонов, предположил, что животное поедает древесный уголь.

«Слониха, наверное, собирает кусочки угля с лесной подстилки, выдувая пепел и глотая остальное», — рассказал Госвами. После лесных пожаров, ударов молний и контролируемых поджогов остается много древесного угля. Животные его едят, поскольку для них он имеет медицинскую ценность и может выступать в качестве слабительного.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить