В Индии сняли на видео слона, который «курит» В Сети появилось видео слона, который пускает дым. Общество охраны природы Индии запечатлело на видео слона, который выпускает дым. Изо рта животного действительно вырываются бело-серые клубы. Заместитель директора Общества охраны природы Индии Винарий Кумар отснял видеоролик в Национальном парке Нагарахол. Ученые заинтересовались таким нетипичным поведением слона. Биолог Варун Госвами, который изучает слонов, предположил, что животное поедает древесный уголь. «Слониха, наверное, собирает кусочки угля с лесной подстилки, выдувая пепел и глотая остальное», — рассказал Госвами. После лесных пожаров, ударов молний и контролируемых поджогов остается много древесного угля. Животные его едят, поскольку для них он имеет медицинскую ценность и может выступать в качестве слабительного. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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