Талисман Киева выберут 6 июля

Победителя конкурса на амулет города Киева выберут 6 июля, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

"Определение победителя и финальная пресс-конференция состоится 06.07.2018. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 150 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Конкурс состоится в 3 этапа, принятие конкурсных работ и определение 10 лучших путем голосования жюри пройдет с 19 марта до 20 мая. Онлайн-голосование за работы, отобранные на первом этапе, пройдет с 24 мая до 25 июня. Далее состоится определение лучшей работы между отобранных на втором этапе с 25 июня до 6 июля.

Участие в конкурсе могут принять как физические, так и юридические лица.

"Целью конкурса является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы. Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой", - отметили в КГГА.

Также реализация проекта будет помогать распространению знаний граждан Украины и заграницы о традициях украинского народа, увеличению количества внутренних и иностранных туристов и превращение Киева в туристический центр европейского уровня.