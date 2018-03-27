|Вагітна Джамала продемонструвала животик у обтягуючій сукні (ФОТО)
|27.03.2018 06:50
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Відома співачка Джамала от-от вперше стане матусею, втім, у декрет не поспішає і продовжує з'являтися і на сторінках модних глянців, і на шоу, зокрема тренером на "Голосі країни-8".
У своєму Інстаграмі зірка опублікувала образ з чергових ефірів: на фото Джамала позує у сріблястій обтягуючій сукні, демонструючи чималий животик. Елегантну сукню зірка доповнила атласною накидкою в тон та бежевими босоніжками.
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