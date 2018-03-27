|В США в результате ДТП взорвалась Tesla Model X, водитель не выжил (фото)
|27.03.2018 06:55
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На калифорнийском шоссе 101 близко от города Маунтин-Вью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla Model X. По неизвестным причинам кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. К сожалению, водитель не выжил.
Причины аварии пока остаются загадкой, но после этого в электромобиль врезались еще два попутных автомобиля, в результате чего получившая существенные повреждения Tesla загорелась и, как говорят очевидцы, взорвалась.
Вероятно, от сильного удара в электрокроссовере сдетонировал аккумулятор, расположенный под полом. Водитель скончался от полученных ожогов в машине скорой помощи по пути в госпиталь. Был ли в Model X включен режим автопилота, неизвестно. Компания Tesla отправила на место трагедии своего эксперта.
Полиции даже пришлось на некоторое время перекрыть движение по шоссе 101 из-за опасений повторного взрыва. В компании Tesla пока воздерживаются от каких-либо комментариев до окончания расследования случившегося.
Фото: twitter.com/DeanCSmith
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