На калифорнийском шоссе 101 близко от города Маунтин-Вью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla Model X. По неизвестным причинам кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. К сожалению, водитель не выжил.

Причины аварии пока остаются загадкой, но после этого в электромобиль врезались еще два попутных автомобиля, в результате чего получившая существенные повреждения Tesla загорелась и, как говорят очевидцы, взорвалась.

Вероятно, от сильного удара в электрокроссовере сдетонировал аккумулятор, расположенный под полом. Водитель скончался от полученных ожогов в машине скорой помощи по пути в госпиталь. Был ли в Model X включен режим автопилота, неизвестно. Компания Tesla отправила на место трагедии своего эксперта.

Полиции даже пришлось на некоторое время перекрыть движение по шоссе 101 из-за опасений повторного взрыва. В компании Tesla пока воздерживаются от каких-либо комментариев до окончания расследования случившегося.

Фото: twitter.com/DeanCSmith

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