Во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA около 50 неизвестных молодых людей сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, цыганах, трансгендерах и о людях с ВИЧ.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам представителя правозащитной программы Екатерины Луцкой, зашла группа молодых людей, около 50 человек, без шевронов. В основном это были подростки. Группу возглавлял взрослый человек. Они сразу же устремились к плакатам выставки "Уважать многообразие". Сорвали их.

При этом остались в помещении, сказали, что хотят участвовать в дискуссии, которая шла, "Права человека: проблема распространения ультраправых движений".

Организаторы мероприятия вызвали полицию, которая в итоге вывела группу молодых людей за пределы IZONE, однако радикалы оставались перед входом и не пускали на дискуссию ни ее участников, ни слушателей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира