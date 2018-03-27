Президент России Владимир Путин утром 27 марта в Кемерово возложил букет роз к стихийному мемориалу возле торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где жертвами пожара стали десятки человек, сообщила пресс-служба Кремля. Параллельно на центральной площади города проходит многотысячный митинг с требованием отставки местных властей. Замгубернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что не знает, прибудет ли Путин на акцию, проинформировали местное издание VSE42.Ru. | Путин пока не общался с родными погибших и пострадавших Фото: kremlin.ru Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.видео Путин возложил цветы к народному мемориалу возле «Зимней вишни» в Кемерове pic.twitter.com/BajhrYlpBj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г. Видео: Дмитрий Смирнов / Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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