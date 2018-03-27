Президент Украины Петр Порошенко в феврале 2018 года получил заработную плату в размере двадцати восьми тысяч гривен.

Об этом сообщили в ответе Госуправления делами на требование издания «Украинские Новости»: «Заработная плата Президента Украины Порошенко П. А. за февраль 2018 года начислена в размере 28 000 гривен».

В сообщении также отметили, что из зарплаты главы государства было выплачено 5 тысяч 460 гривен обязательных налогов и сборов.

Однако президент на стал тратить свою зарплату, а перевел ее на благотворительные цели.

При этом зарплата Петра Порошенко почти вдвое меньше, чем у главы Администрации президента Игоря Райнина (53 099 гривен). Она также меньше всех заместителей глав Администрации президента. К примеру, самую мальенькую зарплату из заместителей получил Дмитрий Шымкив — 38190 тыс грн.

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