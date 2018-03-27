Партия "Украинский выбор", которую возглавляет кум президента РФ Виктор Медведчук, может быть мозговым центром глобального плана по изменению или устранению конституционного строя в Украине.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с заданиями изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины...", - рассказал Луценко.

"Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года", - добавил он.

Кроме того, Генпрокуратура изучает причастность самого Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко и изучает их вероятные контакты.

При этом Луценко добавил в список таких событий и штурм Октябрьского дворца сторонниками Михеила Саакашвили в декабре 2017 года.

"Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и т.п., которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что, по его мнению, теракт в центре столицы должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск.

"То, что есть какой-то глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине, я уверен - существует. И мы ищем этот мозговой центр", - заявил Луценко.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Луценко заявил, что Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия Владимир Рубан планировали расстрелять центр Киева.

При рассмотрении представления Луценко заявил, что к передаче оружия депутату Надежды Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Савченко заявила, что не знакома с Медведчуком, но благодарна за то, что он помогает в освобождении пленных.

Как известно, на брифинге 9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".

У Медведчука заявили, что в "деле Рубана" Служба безопасности Украины "цитирует материалы организации и дает им свою трактовку, не соответствующую действительности".

Сам Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубана был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

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