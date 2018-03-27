И реформы, как таковые, здесь ни при чем. Под их поводом вводится новая схема для легального грабежа народа и бизнеса монополистами-олигархами, пишет экономист, представитель Украины в Венецианской комиссии в 2013-2017 годах Владимир Пилипенко.

В то время, как государственные газовые компании по отработанной схеме получают сверхприбыли, миллионы граждан оказались в долговой яме. Люди отдают львиную долю своего дохода на оплату коммуналки или же вообще перестают платить, потому что им, без преувеличения, уже нечего есть. Зато монополисты потирают руки. Ведь чистая прибыль НАК «Нафтогаз Украины» за 9 месяцев 2017 года, после уплаты всех налогов, составила 27,1 млрд грн. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

В ПАО «Укргаздобыча» ситуация несколько хуже. В январе-сентябре 2017 там нарастили свою чистую прибыль лишь до 24,1 млрд грн.

По приблизительным подсчетам экспертов по энергетическим вопросам, эти две компании за прошлый год заработали больше 60 млрд грн.

Неплохо, не так ли?

Читайте: "Приятная" новость: В Кабмине анонсировали повышение тарифов на газ для украинцев

Если верить словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, оптовая цена на газ, который «Укргаздобыча» продает государственному «Нафтогазу Украины», имеет доходность 250%! Вдумайтесь только в эти цифры, учитывая 14 млрд задолженности населения за потребленный газ.

Парадокс в том, что за всем этим бизнесом кроется обычная афера: если бы эти государственные компании работали себе не в убыток, но и не обдирали украинцев, то цена на газ для населения могла бы уменьшиться в разы. Фантастика? Совсем нет. Очевидная экономическая реальность, однако, к сожалению, не украинская.

Цена газа как товара

Читайте: Будут держаться за власть до конца: Виталий Касько о вероятности досрочных выборов в Украине

На официальной странице «Нафтогаза» в Twitter говорится, что на март 2018 цена на газ для населения за тысячу кубометров составляет 6,958 тыс. грн.

Приводится ряд аргументов, почему такая цена оправдана. Однако гражданам от всех этих «законов рынка» легче жить-то не становится.

Ключевой вопрос, на который никто не может (или не хочет) ответить — какая реальная стоимость газа как товара?

На сегодняшний день оптовая цена природного газа для Украины составляет 4942 гривны за 1000 кубометров. Она включает в себя прогнозную цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG к западной границе Украины через Германию, Чехию и Словакию.

Именно обоснованность формирования оптовой цены на газ вызывает больше только дискуссий в профессиональных кругах. За счет этой составляющей формируется базовый элемент стоимости газа.

Напомню, кто уже подзабыл, что в 2015 году по поручению тогда еще председателя ВРУ Владимира Гройсмана создали Рабочую группу по рассмотрению вопроса относительно обоснованности повышения цен/тарифов на энергоносители и коммунальные услуги.

И какой результат? Открылись довольно интересные факты о наших «честных» тарифах.

В отчете говорилось, что информация о производственных показателях формирования тарифов такова, что дает основания считать ее недостоверной. В первую очередь, это касалось показателей объема поступления и распределения природного газа.

Также там было указано, что формат баланса поступления и распределения газа в Украине является непрозрачным и не дает информации об остатках газа в ПХГ на начало и конец планового периода.

Это еще не все «откровения». Оказывается, информации о необходимости использования объемов импортированного газа для нужд населения также нет подтверждения.

Почему-то, когда господин Гройсман был председателем ВР, он сам инициировал расследование «тарифных афер». Однако, став премьер-министром, быстро обо всем забыл. Даже больше. Он — первый, кто сейчас отвечает за тарифную политику, ведь, по сути, формирует ее. Не забывайте, что «Нафтогаз Украины» непосредственно подчиняется Кабмину.

Получается, если бы не было различных манипуляций, то потребности украинского населения могли бы быть полностью удовлетворены за счет отечественного газа. Как вам такое?

Посмотрим на официальные данные, чтобы в этом убедиться.

По отчетным данным НАК «Нафтогаз Украины» в 2017 году в Украине было добыто 220,5 млрд куб. м газа (в 2016 году — 20,1 млрд куб. м). Увеличение добычи газа по сравнению с 2016 годом составило 0,45 млрд куб. м, или 2%.

Использовано в 2017 году природного газа на нужды населения 11,2 млрд куб. м. Кроме того, в 2017 году на нужды предприятий теплокоммунэнерго для предоставления услуг населению пошло 5,6 млрд куб. м.

Таким образом собственная добыча газа в Украине на 3,7 млрд куб. м. превышает суммарный объем потребления газа населением и предприятиями теплокоммунэнерго.

О том, что отечественного газа довольно и его можно продавать дешевле, людям часто заявляли эксперты. Но для власти такая «правда», как кость в горле — неудобная и опасная для финансового благополучия. Видимо, боятся потерять курицу, которая так щедро годами несет золотые яйца.

Как и в прошлые годы, так и сейчас, установления цен/тарифов на природный газ и связанные с его потреблением коммунальные услуги произошло без надлежащего обоснования!

Правительство продолжает цинично обманывать людей, рассказывая истории о требованиях МВФ, рыночных реалиях, руке Кремля и т.д. Государственные компании превратились в олигархические клубы закрытого типа, где накапливаются миллиарды гривен — все из кармана украинцев.

Газ наш, а цена его — европейская?

В последнее время на государственном уровне практикуется мода на все иностранное: иностранные эксперты, советники, реформаторский опыт, кредиты, закупки и тому подобное. Газовая сфера не стала исключением. Здесь также решили ввести европейские цены, но, конечно, с отечественным шиком.

По информации НАК «Нафтогаз Украины», в 2017 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. По сравнению с 2016 годом импорт газа увеличился на 27% — с 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м.

Если учесть, что в 2017 году в Украине было добыто 20,5 млрд куб. м газа, то импортная составляющая в общем балансе газа составляет около 40%.

То есть мы продаем украинцам украинский газ по европейским ценам. Отсюда и ответ — как сформировались в государственных компаниях все эти миллиардные «накопления».

Может быть дешевле?

Понятно, что газ — это товар. И за любой товар нужно платить деньги. Но платить — не значит переплачивать в несколько раз.

По мнению ряда экспертов, уже сегодня цена на газ для населения может быть уменьшена.

Правительству довольно сбалансировать оптовую цену на газ (который «Укргаздобыча» продает «Нафтогазу Украины») таким образом, чтобы компания «Укргаздобыча» покрыла абсолютно все свои расходы — не зарабатывая, но и не неся убытки.

Такой же подход применить к «Нафтогазу Украины».

Проведенные расчеты показывают, что безубыточную деятельность этим предприятиям обеспечат тарифы на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго, которые могут быть на 71,6% ниже нынешних. Это не романтические мечты. Это обычные расчеты.

В частности, для нужд населения цена на газ (вместе со всеми расходами на транспортировку) может быть снижена с нынешних 6957,90 грн за 1000 м куб. до 1975,8 грн за 1000 куб, а для предприятий теплокоммунэнерго — с 6809,64 грн за 1000 м куб. до 1933,9 грн за 1000 куб.

Следует учитывать, что в стоимости тепла и горячей воды около 75% — это стоимость газа. Соответственно, если она снижается для предприятий теплокоммунэнерго, то тарифы на тепло и горячую воду для населения также снизятся как минимум на 65%.

Вопрос остается только одно — хочет ли власть реальных изменений в этой сфере? Ведь без политической воли ничего не будет. Нам и дальше будут предлагать «затянуться», и как можно туже, чтобы дышали, но через раз.

Чем такая политика закончится? Не хочется и прогнозировать, потому что кажется, что уставшие от произвола украинцы могут уже очень скоро «прикрутить» тех, кто сегодня с них последнюю шкуру сдирает. Людей завели в ловушку, но это вовсе не означает, что они будут там молча сидеть.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира