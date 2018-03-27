По итогам Кубок мира по биатлону сезона 2017-2018 сразу три украинские спортсменки заняли места в топ-30 сильнейших биатлонисток мира, информирует со ссылкой на UA:Биатлон.

Самое высокое место заняла наша Юлия Джима — 11-я позиция общего зачета Кубка. Вита Семеренко — 15-й строчке, Валентина Семеренко — на 21-м месте. Другие представительницы женской сборной заняли такие позиции в тотале:

42 — Анастасия Меркушина;

52 — Елена Пидгрушная;

53 — Ирина Варвинец.

Места в цветочных церемониях гонок Украинская боролись 13 раз, из них 7 раз оказывались на подиуме между призеров. Три подиумы и три попадания в цветочные церемонии — у Юлии Джими, два подиума и одна цветочная церемония — у Виты Семеренко, две цветочные церемонии — в Вали Семеренко.

Украинская женская сборная поднималась на подиум (2 место) в классической эстафете (Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная). Еще один подиум (2 место) наша команда в составе Виты Семеренко, Анастасии Меркушино, Артема Примы и Дмитрия Подручного завоевала в смешанной эстафете.

Отметим, что в мужской команде выше в общем зачете Кубка — Дмитрий Подручный, он на 37-м месте. Среди достижений Дмитрия, кроме смешанной эстафеты — 5 место в гонке преследования на 4 этапе в Оберхофе.

Далее места украинский в общем зачете распределились так:

45 — Артем Прима

69 — Владимир Семаков;

79 — Сергей Семенов;

86 — Руслан Ткаленко.

Как сообщал , украинская сборная потеряла квоту на будущий сезона КМ.

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