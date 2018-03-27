Отмечается, что на втором месте оказался его коллега из «Оппозиционного блока» Михаил Добкин. В его декларации — 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland&Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

Кроме того, в тройку обладателей самой большой коллекции оружия попал и нардеп Геннадий Бобов. Он владеет тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

На четвертом месте — Виталий Хомутынник из 6 охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer. Замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации — 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Уточняется, что 87 депутатов Верховной Рады владеют 323 единицами огнестрельного оружия, что составляет 18% от только зарегистрированного в Украине оружия в 2016 году.

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