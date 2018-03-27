Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк рассказал, что ему предлагали $2 миллиона за вступление в коалицию,передает со ссылкой на .

Деньги предлагали передать несколькими платежами, а предложение он получил от человека, которого "использовали как телефон".

"Я вам честно скажу, что деньги меня не интересуют", - заявил Парасюк. Ему "комфортно в скромности".

Нардеп Владимир Парасюк избирался в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2014-м. Шел по округу на Львовщине.

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