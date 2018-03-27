В пожаре, который произошел в торговом центре «Зимняя Вишня» в российском городе Кемерово, могли погибнуть около сорока детей.

«По предварительным данным, поступающим с места трагедии, между погибших в пожаре в ТЦ может быть около сорока детей», — сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник, информирует svodka.net.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, днем 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибло 64 человека.

Трагедия случилась в детской комнате, где по предварительной информации загорелся поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Огонь быстро перекинулся на другие объекты, в частности кинотеатр. Когда начался пожар, в помещении не сработала сирена, многие посетители оказались заблокированы внутри.

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По официальным данным Следственного комитета РФ, пострадали 84 человека. Отмечается, что у пропавших без вести практически нет шансов, их точное количество выясняется.

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