Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила благодарность странам, которые вслед за Лондоном выслали российских дипломатов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила благодарность странам, которые вслед за Лондоном выслали российских дипломатов в ответ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

«Вместе мы дали понять, что не будем мириться с непрекращающимися попытками России пренебрегать международным правом и подрывать наши ценности…Если цель Кремля состоит в том, чтобы разобщить и запугать альянс западных стран, то его попытки с треском провалились», – отметила Мэй во время выступления в британском парламенте.

Напомним, что 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

4 марта прежний российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за случай на Россию.

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