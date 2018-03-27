На Киевщине правоохранители задержали вора в законе, уроженца Грузии Рамаза Багдатського. 45-летний мужчина был коронован у себя на родине в 1998 году. Человек, который в криминальной среде имеет статус вора в законе, прибыл на территорию Украины в 2011 году - и сразу направился в столицу.

За 7 лет правоохранители несколько раз задерживали его и выгоняли за пределы Украины, но он возвращался с чужими документами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

"Установлено, что Рамаз Багдатський поддерживал связь с другими ворами в законе, на встречах они договаривались о перераспределении сфер влияния в преступном мире. Направления, которыми пытался руководить уроженец Грузии - рейдерство и квартирные кражи", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Андрей Крищенко,передает со ссылкой на .

Учитывая то, что задержанный не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев. После официального установления личных данных "вора в законе" будет решаться вопрос о его выдворении его за пределы Украины.

26-летнего вора в законе по прозвищу "Профессор" задержали в Украине второй раз за полгода. Уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован 2013 года в одной из южных стран. В сентябре прошлого года его принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на 3 года. В аэропорту он радостно улыбался оперативникам, которые его сопровождали. В конце месяца преступник незаконно вернулся в столицу под другой фамилией. Больше только внимания планировал "уделить" автомобильным ворам.

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