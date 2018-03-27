Пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отрицает претензии, озвученные актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс касательно интимной связи и угроз в ее адрес с требованиями не разглашать подробности. Об этом сообщает Укринформ .

"Что касается интервью, то я скажу, что президент решительно, четко и последовательно отрицает эти претензии, и единственным, кто подает противоречивую информацию, это тот, кто выдвинул эти претензии", - сказал он.

Соответствующее заявление Шах сделал, комментируя интервью с Дэниелс, вышедшее накануне на CNN, в рамках которого актриса рассказала о деталях интимной встречи с Трампом в 2006 году. Хотя раньше были известны некоторые подробности, теперь Дэниелс добавила, что в 2011 году ей угрожал неизвестный мужчина и требовал не разглашать детали.

Отвечая на вопрос о том, считает ли сам Трамп, что актрисе угрожали, представитель Белого дома возразил, так как, по его словам, "ничто не подтверждает выдвинутые ею претензии".

Как сообщал svodka.net ранее, порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниэлс, стала получать угрозы после интимной связи с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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