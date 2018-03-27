«Страны мира в количествах, которые (президент РФ Владимир) Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий — ред.)», — сказал Джонсон, завершая многочасовые дебаты в палате общин парламента по ситуации, связанной с Россией.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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