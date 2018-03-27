По словам президента России Владимира Путина, необходимо расследовать действия должностных лиц, допустивших пожар в российском Кемерово. Путин выразил соболезнования семьям погибших Фото: ЕРА По словам Путина, случившееся – "не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный". Он добавил, что в торговый центр пришли отдыхать дети, речь идет "о демографии". По словам российского президента, потеря людей происходит "из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства".Он также заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин должен дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Путин акцентировал, что "без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут".Российский президент выразил соболезнования семьям погибших.Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. В министерстве здравоохранения РФ заявили, что по состоянию на утро 27 марта опознаны 25 тел, из них 13 – дети, сообщает "Дождь"."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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