Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Он посетил место трагедии и возложил цветы к стихийному мемориалу. Ожидается, что позже он заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона.

Зато около 300 жителей Кемерово утром 27 марта собрались на митинг и требуют отставки власти. Люди пришли к зданию областной администрации. Требуют от властей рассказать правду о пожаре — многие не верят в официально обнародованое число жертв трагедии. Другие выражают недовольство тем, что на тушении пожара работало малое число спасателей.

Когда к собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивильов, толпа встретила его криками: «Правду», «В отставку!», «Убийцы!».

С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим во время пожара.

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