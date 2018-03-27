В связи с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Македония напомнила России, что применение военного оружия сказывается на безопасности всех стран мира. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Македония присоединилась к высылке российских дипломатов Фото: ЕРА В сообщении отмечается, что таким образом страна выражает солидарность с Великобританией.Российского дипломата выдворят в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года."Использование военного оружия нарушает международное право и сказывается на безопасности всех стран мира", – заявили в МИД.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.В тот же день президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Стало известно, что 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов. О сокращении количества сотрудников российских дипмиссий заявили также в Финляндии, Норвегии, Канаде и Австралии.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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