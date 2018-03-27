Министерство соцполитики планирует в 2019 году перечислить все пенсии по формуле 50% роста инфляции и 50% рост заработной платы.

"Мы не можем сказать, какой рост будет в 2018 году. Однако, если бы перечислили по примеру 2017 года, то повысили бы пенсии на 25%. В 2019 году все будет зависеть от уровня роста зарплаты и инфляции. Ожидаем, что это будет 10-15% повышения", - заявил министр соцполитики Андрей Рева, передает со ссылкой на .

По его словам, с каждым годом требования к стажу украинцев будут расти.

"За международной нормой, на участие в пенсионной системе имеют право те, кто отработал 15 лет. Однако отныне срок выхода на пенсию будет зависеть только от граждан. Поэтому можно прятаться и дальше, но нужно помнить, если выполнил программу частично - не получишь пенсию в 60 лет", - прокомментировал министр.

Он добавил, что проблема еще и в том, что трудовой стаж пенсионеров, вышедших до 2000 года, пришелся преимущественно на советское время. Тогда государство действительно устанавливало зарплату.

"Так, селяне в колхозе работали за трудодни. Мизерную зарплату стали получать только после 1965 года. Получается, что человек 40 лет работал, а у него пенсия 1300-1400 гривен", - пояснил Рева.

Сейчас министерство ищет механизм, при котором индексация пенсий будет больше.

"Один из вариантов - это повышение минимальной зарплаты. После чего вырастет минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. В других пенсия не будет расти, потому что в них индексация. Однако на людей с маленькой пенсией и большим стажем это повлияет", - добавил министр.

В Министерстве соцполитики обсуждают вопрос, чтобы стоимость стажа для граждан, вышедших на пенсию до 2000 года, отличалась.

"Изменения коснутся 3-х с 12 миллионов пенсионеров, которые тяжело работали, однако имеют малый стаж. Такой стаж будет иметь большее значение, чем тот, который они получали после 2000 года. Существует другое предложение - взять действующую формулу и применять при определении пенсий к 2000 года любые 5 лет крупнейшего заработка. Затем эти коэффициенты сложить. Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем тот, который у человека был после 2000 года. В то же время сама формула меняться не будет", - подытожил министр.

По пенсионной реформой 2017 года, для получения пенсии в Украине необходимо минимум 15 лет страхового стажа. Сейчас при стаже 15 - 25 лет на пенсию можно выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. Нормативы будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. Люди, которые не имеют страхового стажа, будут получать соцпомощь при достижении 63 лет. Кроме того, страховой стаж можно докупить. Месяц будет стоить 1638 грн.

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