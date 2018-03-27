Утром во вторник, 27 марта, в частном доме в Киеве начался пожар. Об этом сообщил корреспондент телеканала NEWSONE .

Инцидент произошел на улице Железнодорожная, 22. На место прибыли три пожарных машины и десятки спасателей. Жителей дома, где проживали до десяти человек, экстренно эвакуировали.

Также жильцы заявили, что пожар начался в результате поджога.

"Подожгли. Вот рядом строится дом по типу хостела. Хотят выкупить нашу территорию. Мы не согласились, и мы начали гореть. Мы видели молодого человека со стороны сада, как он убегал", - сказала одна из жительниц.

Кроме того, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 23 марта, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по улице Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения.

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