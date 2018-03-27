Как сообщают подконтрольные боевикам СМИ, в ходе заседания «суд» рассмотрел документы «по поводу ранений», причинённых жителям оккупированных территорий, которых свезли с разных городов оккупированной Донецкой области.

Как отмечается, на заседании планируется рассматривать эпизоды, «связанные с обстрелами 2014-2015 годов».

В ходе заседания «УНТ» вынес восемь «обвинений по уголовным делам».

В число обвиняемых вошли: президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, прежний премьер Арсений Яценюк.

Председательствующая судья Елена Шишкина приняла решение все статьи обвинения против властей Украины разбить на так называемые блоки: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований, геноцид и т.д.

«По каждому блоку наиболее шокирующие факты мы будем доводить до сведения международной общественности. Планируется по каждому блоку около пяти заседаний», − заявила фейковая судья.

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