Уже есть определенные временные показатели, к которым необходимо подготовить операцию Объединенных сил. Эти сроки не будут длительными. Об этом в интервью "5 каналу" рассказал новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем - Президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие с начала операции", - сказал он.

Наев добавил: "Эти сроки я не хотел бы озвучивать широкой общественности, но они не будут продолжительными".

Как сообщал антитеррористическую операцию на Донбассе сменят на операцию Объединенных сил.

Напомним, Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева.

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