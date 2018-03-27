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Мі-мі-мі дня: Сергій Лазарєв похвалився маленьким сином (ВІДЕО)
27.03.2018 08:04
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Відомий російський співак Сергій Лазарєв напередодні нового року вперше показав шанувальникам обличчя сина Микити і з того часу зрідка світлини та відео з малюком з'являються в Інстаграмі зіркового татуся.

Так, напередодні Сергій опублікував відео, на якому Микита показує татусеві намальований для нього малюнок.

"Моє головне щастя і моя любов", - підписав відео Сергій.

Допис, поширений Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 25 Бер 2018 р. о 6:16 PDT


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