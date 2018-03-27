Нардепы владеют 323 единиц огнестрельного оружия. Возглавляет ТОП-5 владельцев оружия Нестор Шуфрич.

Наиболее вооруженной парламентской фракцией является «Оппозиционный блок» — его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных «стволов» находятся в «подполье» у «Народного фронта» (то есть не фигурируют в декларациях). На третьем месте — «Блок Петра Порошенко» с 27 наградными «подпольными» пистолетами, информирует svodka.net.

Также 63 действующих народных депутата числятся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией Президента и Министром МВД Арсеном Аваковым. Однако в декларациях ее они решили не учитывать, бесспорно, оценив дешевле 80 000 гривен за единицу.

Интересно, что в качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, четырем нардепам-«радикалам» Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбаку Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а «нарфронтовцам» Юрию Берегу и Сергею Пашинскому — автоматы «Форт 224». Но наиболее уважаемым оказался Игорь Котвицкий — он получил аж 6 пистолетов Smith & Wesson, АПС, Маузер, Glock 17 Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом между награжденных.

Самым большим количеством оружия между депутатов Верховной Рады Украины владеет Нестор Шуфрич, который в декларации за 2016 год указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия.

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На втором месте оказался его коллега из «Оппозиционного блока» Михаил Добкин. В его декларации — 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок, как Cosmi, Holland&Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

Кроме того, в тройку обладателей самой большой коллекции оружия попал нардеп Геннадий Бобов. Он владеет тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

На четвертом месте — Виталий Хомутынник с 6 охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer. Замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации — 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

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Уточняется, что 87 депутатов Верховной Рады владеют 323 единицами огнестрельного оружия, что составляет 18% от только зарегистрированного в Украине оружия в 2016 году.

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