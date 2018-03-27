Российское агентство "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением информации о гибели в пожаре в Кемерово десятков детей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Источник заявил о гибели десятков детей в пожаре Фото: ЕРА Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, в том числе девять детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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