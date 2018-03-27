В мире началась Вторая "Холодная война" стран Запада против России, и Украина получила уникальный шанс на победу в противостоянии с Москвой.

"Мы сегодня стали участниками нового великого исторического события, массовая высылка российских дипломатов из стран Запада - это начало новой "холодной войны", - заявил в своем журналист Юрий Бутусов, передает .

Первая "Холодная война" стран Запада против Советской России завершилась 24-го августа 1991-го полным развалом и распадом СССР, образованием на обломках империи новых национальных государств, напомнил Бутусов.

"Нашему поколению довелось стать участниками этих исторических событий, нам суждено уничтожить Российскую империю до конца, разломать царизм и коммунизм до основания - это важная задача, участниками которой все мы являемся", - считает публицист.

Теперь на Западе Россия официально признана врагом, который осуществляет враждебные агрессивные действия против Великобритании - страны , подчеркнул Бутусов.

Почву для принятия Западом такого решения создала именно война в Украине, убежден он.

"Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических санкций с в результате войны в Украине невозможно. Не сомневаюсь, что эта "холодная война" при нашем активном участии завершится с тем же результатом, что и первая "Холодная война" - поражением Российской империи, освобождением Крыма и Донбасса, другими процессами развала. Победа в войне с сегодня уже не представляется утопией - это уже четко понятная и достижимая стратегия. Двигателем многих событий сейчас является именно Украина.

Украина должна объединить силы, чтобы реализовать уникальный исторический шанс - нас готов поддержать весь мир, чтобы мы вышли победителями в Войне за независимость. И мы обязаны этот шанс использовать, и показать, что наше поколение - это люди, способные повернуть колесо истории в нужном направлении", - добавил журналист.

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