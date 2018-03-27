|Закрытие диппредставительств России в Украине вторжение не остановит, - Роман Цимбалюк
|27.03.2018 08:31
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Украина высылает 13 российских дипломатов: решение правильное, но воспринимается неоднозначно.
Первое чувство эмоциональное: россияне пятый год на Донбассе стреляют в украинских солдат, пятый год кошмарят Крым, информирует svodka.net.
Во вчерашней сводке — один погибший, один раненый. А мы только сейчас высылаем российских дипломатов, причём не всех. Причём в качестве акта солидарности с союзниками за отравление семьи Скрипалей.
Второе — рациональное: закрытие диппредставительств РФ набег не остановит. Отсутствие консулов приведёт к тому, что к нашим пленникам некому будет сходить, что объективно не отдельно сказываете на их судьбе.
Тренд все равно на сворачивание всех даже формальных контактов, а тут высылка ещё помогла продемонстрировать, что Украина и Запад вместе.
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Шаг правильный ещё и потому, что оккупационные власти провели «выборы» в Крыму, а когда России отказали в выборах Путина в свободной Украине в ее посольстве и консульствах, начали кричать «о нарушении международного права». Довопились.
13 росийских дипломатов перестанут мучаться в Украине, наблюдая украинизацию. Поедут домой.
Не самый плохой вариант.