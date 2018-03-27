Житель Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре погибли сестра, жена и трое детей, предложил установить точное число жертв трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Согласно официальным данным, погибли 64 человека. Этот материал можно прочитать и на украинском языке между погибших при пожаре в Кемерово много детей У Вострикова при пожаре погибли сестра, жена и трое детей.По его словам, проверить городские морги гражданам предложил мэр Кемерово Илья Середюк, в настоящее время "людей пустили в морг, им никто не мешает".Ранее Востриков предложил родственникам погибших составить свой список, чтобы установить точное количество жертв.Корреспондент агентства отмечает, что местные власти организовали подвоз на площадь Советов, где проходит митинг, аудиотехникуо, чтобы улучшить слышимость выступающих.Утром 27 марта на центральную площадь российского Кемерово прорвалось более двух тысяч человек, которые хотят призвать к ответу власти города из-за случившейся трагедии. Жители города пришли с портретами погибших во время пожара и требуют отставки губернатора региона Амана Тулеева. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, между них много детей. Есть пропавшие без вести."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент России Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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