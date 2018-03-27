Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, во вторник, 27 марта, осадки пройдут по всей территории левобережной Украины, при этом в западных областях без осадков, температура днем 5-10 градусов тепла, ночью – до-1; на востоке – дождь, кое-где со снегом, днем от 3 до 9 градусов с отметкой плюс, ночью столбики термометра опустятся до -5 градусов.

В центральной части осадки в виде дождя ожидаются в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях, температура днем 3-8 градусов выше нуля.

На севере также возможен дождь со снегом в Киевской, Черниговской и Сумской областях, дневная температура +1…+7. В южном регионе в этот день ожидается сухая погода, дневная температура до +15 градусов. В Киеве пройдет снег с дождем, днем +4…+6 градусов.

В среду, 28 марта, осадки пройдут в западных областях Украины, а на остальной территории Украины будет сухо.

На западе днем будет 5-10 градусов тепла. На востоке ожидается сухая погода, днем от +2 до +9 градусов.

В центральных регионах также сухо, днем воздух прогреется до 5-8 градусов выше нуля. На севере осадки в виде дождя со снегом пройдут в Черниговской области, на остальной территории – солнечно, дневная температура 2-7 градусов тепла. На юге будет солнечно и сухо, температура днем 5-12 с отметкой плюс. В Киеве будет сухо, днем +2…+4, ночью -1… +1 градус.

В четверг, 29 марта, будет солнечно на юге и востоке страны, на остальной территории – осадки в виде дождя.

На западе пройдут дожди, температура днем от 6 до 12 градусов тепла. На востоке преимущественно солнечно, только в Харьковской области пройдут дожди, дневная температура +7…+11 градусов.

В центре осадки в виде дождя пройдут в Полтавской, Черкасской и Винницкой областях, температура днем 7-12 градусов тепла, ночью –1…+2. На севере пройдут дожди, кое-где ливни, температура днем от 3 до 8 градусов тепла, ночью до -4 градусов.

На юге без осадков, дневная температура 11-14 градусов выше нуля. В Киеве пройдут дожди, днем 6-8 градусов тепла, ночью –1…+1 градус.

В пятницу, 30 марта, ожидается аналогичная погода.

На западе ожидаются ливни, температура днем 6-12 градусов тепла градусов, ночью столбики термометра опустятся до -1 градуса.

На севере синоптики прогнозируют дожди, дневная температура 3-8 градусов выше нуля. На востоке дожди пройдут только в Харьковской области, на остальной территории области – сухо, дневная температура воздуха 8-13 градусов с отметкой плюс.

В центральном регионе в Полтавской, Черкасской и Винницкой областях пройдут дожди, температура воздуха днем +7…+12 градусов. На юге без осадков, температура днем до +17 градусов. В Киеве в этот день ожидаются дожди, температура днем 6-8 градусов выше нуля.

В субботу и воскресенье небольшие дожди возможны на севере и западе Украины, при этом температура воздуха будет оставться довольно высокой, а на юге будут все те же +17 градусов.

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