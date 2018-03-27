Изменение подхода к взаимодействию с субъектами градостроительной деятельности со стороны Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) дает западным партнерам понимание, что ситуация в сфере строительства в Украине изменилась, заявил глава ГАСИ Алексей Кудрявцев. Кудрявцев и Зубко провели встречу с представителями строительного бизнеса Фото: dabi.gov.ua "Сегодня Госархстройинспекция становится ближе к застройщикам, мы делаем все, чтобы этот подход был системным. Мы отошли от "стандартов" прошлого и стараемся, чтобы Госархстройинспекция в первую очередь была не карательным, а административно-консультативным органом, который помогает строителям и порядочным инвесторам строить в нашей стране. Это дает западным партнерам Украины понимание, что ситуация в сфере строительства в нашей стране изменилась", – подчеркнул он.Кудрявцев призвал представителей строительного бизнеса "не замалчивать проблемы" и в случае возникновения каких-либо коррупционных или неоднозначных ситуаций со специалистами органов государственного архитектурно-строительного контроля оперативно сообщать об этом доступными каналами коммуникации через электронные сервисы на официальном сайте ГАСИ: ""На основании полученных обращений и вопросов мы разрабатываем системные решения для того, чтобы исключить и убрать коррупционные риски вообще и обеспечить надлежащие практические условия работы для участников градостроительной деятельности", – отметил Кудрявцев.По словам вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, сегодня важным является проведение "разумной, взвешенной" политики регулирования как на государственном, так и на местном уровнях, дальнейшее совершенствование и пересмотр нормативных актов, формирующих условия работы на украинском строительном рынке, а также прозрачность имеющихся процедур государственного архитектурно-строительного контроля и надзора."Дерегуляция в строительстве и устранение коррупционных рисков – приоритетные задачи Минрегиона. И к выполнению этих задач, особенно в вопросах устранения коррупции, мы подходим системно. Сейчас работаем в трех главных направлениях – пересмотр ГСН (государственных строительных норм. – "ГОРДОН"), прозрачность и публичность градостроительной политики, совершенствование системы госархстройконтроля. В частности, публичность позволяет гражданам получать информацию и задавать вопросы власти на центральном или местном уровне. Поэтому актуальным является внедрение публичности документов – начиная от бюджетов, которые принимаются местным самоуправлением, и заканчивая вопросами градостроительной деятельности. Это утверждение генеральных планов и размещение их на официальных ресурсах, вопрос градостроительных условий и ограничений и так далее", – отметил Зубко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки гаси градостроительной кудрявцев строительства украины Теги: политика