Настоящей целью кремлевских кураторов «заговора Савченко» была не смена власти в Украине на более лояльную или удобную для Кремля. На самом деле, руками Савченко и Рубана хотели создать беспорядок, безвластие, войну всех со всеми. Рубан это и озвучил на видео, обнародованное .

Армия без командования. Силовики дезориентированы. Россия открыто входит в Донбасс, потому что в стране безвластие и «уничтожают русскоязычных», а показательное «уничтожение» руками наших фейковых националистов организовали бы легко и в больших масштабах. Кремлю не впервые жертвовать своими для имперских целей.

Как передает со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинский блогер Александр Костюк.

Он отмечает, что российские войска входили бы в Украину под молчаливое согласие Запада. Иначе зачем сытой, изнеженной Европе бойня под самым боком, потоки беженцев и тому подобное. О безвизе, ассоциации с ЕС, сотрудничестве с , поставках оружия, экономическом развитии, представительстве Украины в международных институтах можно было бы забыть на века. На начали двигаться «ополченцы» . Включились бы различные «Внутренние корпуса», «Нацдружины», «Правые секторы» и им подобные, не зря у них по всей стране тренировочные базы и запасы оружия.

Блогер пишет, что таким нехитрым образом Украина получила бы что-то вроде Сирии, где действует до десятка различных политических сил, контролирующих отдельные части территории и воюют друг с другом. И где космические силы бомбят все, что им заблагорассудится под предлогом «борьбы с ИГИЛ», в нашей ситуации «борьбы с Правым Сектором». Именно это было целью. Ни , ни Бойко и ни Янукович у власти. Именно это нам готовили – быстрое и радикальное решение «украинского вопроса». Через год-два Запад сам попросил бы, чтобы взяла под контроль эти территории – территории смерти, насилия и голода. Именно это поддерживают некоторые наши СМИ, вещающие о «пути героини на Голгофу». Это только в параноидальных мечтах Надежды она в результате стала бы мессией и царицей. На самом деле от нее избавились бы сразу после использования.

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