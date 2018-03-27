Рубан озвучил главную цель Кремля – беспорядок, безвластие, после
чего Савченко нейтрализовали бы По теме:
Настоящей целью кремлевских кураторов «заговора
Савченко» была не смена власти в Украине на более лояльную или
удобную для Кремля. На самом деле, руками Савченко и Рубана хотели
создать беспорядок, безвластие, войну всех со всеми. Рубан это и
озвучил на видео, обнародованное .
Армия без командования. Силовики дезориентированы. Россия
открыто входит в Донбасс, потому что в стране безвластие и
«уничтожают русскоязычных», а показательное «уничтожение» руками
наших фейковых националистов организовали бы легко и в больших
масштабах. Кремлю не впервые жертвовать своими для имперских
целей.
Как передает
со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинский
блогер Александр Костюк.
Он отмечает, что российские войска входили бы в Украину под
молчаливое согласие Запада. Иначе зачем сытой, изнеженной Европе
бойня под самым боком, потоки беженцев и тому подобное. О безвизе,
ассоциации с ЕС, сотрудничестве с , поставках оружия, экономическом
развитии, представительстве Украины в международных институтах
можно было бы забыть на века. На начали двигаться «ополченцы» .
Включились бы различные «Внутренние корпуса», «Нацдружины», «Правые
секторы» и им подобные, не зря у них по всей стране тренировочные
базы и запасы оружия.
Блогер пишет, что таким нехитрым образом Украина получила бы что-то
вроде Сирии, где действует до десятка различных политических сил,
контролирующих отдельные части территории и воюют друг с другом. И
где космические силы бомбят все, что им заблагорассудится под
предлогом «борьбы с ИГИЛ», в нашей ситуации «борьбы с Правым
Сектором». Именно это было целью. Ни , ни Бойко и ни Янукович у
власти. Именно это нам готовили – быстрое и радикальное решение
«украинского вопроса». Через год-два Запад сам попросил бы, чтобы
взяла под контроль эти территории – территории смерти, насилия и
голода. Именно это поддерживают некоторые наши СМИ, вещающие о
«пути героини на Голгофу». Это только в параноидальных мечтах
Надежды она в результате стала бы мессией и царицей. На самом деле
от нее избавились бы сразу после использования.
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