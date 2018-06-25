На Кировоградщине служебная собака за час отыскала беглеца из исправительной колонии, другого задержали сотрудники пенитенциарного заведения. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает

"Двое осужденных сбежали из исправительной колонии. К розыску беглецов привлекли специалистов кинологического центра. На место происшествия выехали младший инспектор кинологического центра полиции Сергей Шудря вместе с лабрадором по имени Брайт. За час собака привела кинолога на место, где скрывался 35-летний беглец. Его 45-летнего "товарища" разыскали уже работники колонии", - рассказали в полиции.

Напомним, правоохранители Киева задержали мошенника, который сбежал из-под стражи. Мужчина скрывался в арендованной квартире. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира