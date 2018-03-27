Начиная со вторника, 27 марта, в силу вступил запрет на рекламу криптовалют в социальной сети Twitter. Об этом сообщает Reuters .

"Запрет распространяется на рекламу о первичном размещении монет (ICO), что позволяет переводить наличные в криптовалюту. Запрещены объявления о продаже монет и реклама крипто-обменов", - говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что соответствующий запрет действует на территории всех стран.

Как сообщал svodka.net ранее, в ходе конференции в Норвегии немецкие ученые заявили , что нашли множество ссылок на детскую порнографию в блокчейнах Bitcoin. Специалисты изучили приблизительно 1600 файлов, которые находятся в блокчейнах Bitcoin, и выяснили, что 99% частей единой цепи состоят из текста либо изображений.

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