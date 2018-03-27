Во Львовской области в 22:40 у с.Бориня Турковского района Львовской области на ул. И.Франко локальный житель не справился с управлением и съехал в реку Боринька. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает

"Автомобиль Fiat Doblo перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель погиб на месте происшествия. Причины происшествия устанавливают", - сообщили в департаменте.

Напомним, по факту пожара в комплексе в г.Хыров Львовской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира