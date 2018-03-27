Мелкие частицы поваренной соли нужно распылять тропосфере. Этот слой атмосферы находится между облаками и стратосферным озоном.

Американские ученые из Калифорнии считают, что соль хорошо очищает воздух от загрязняющих частиц. Кроме того, она отражает УФ-излучения и охлаждает планету.

Британские ученые предложение американских коллег раскритиковали. Вулканолог Мэтью Уотсон заявил, что соль будет распадаться. Она может выделять активные ионы хлора. Они разрушают озоновый слой. Соль поглощает много влаги. Это может повлиять на круговорот воды в природе.

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