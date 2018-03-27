|Луценко заявил, что досудебное следствие по делу Савченко будет длиться два-три месяца
|27.03.2018 08:55
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Досудове слідство у справі заарештованої Надії Савченко продовжиться 2-3 місяці. Генпрокурор #Луценко: "Слідчий каже в 2, максимум на 3 місяці завершити слідчі дії і передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес". pic.twitter.com/KZJSGLZ63g— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 27 марта 2018 г.
23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку.
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