Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Stormy Daniels, подала в суд на Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, за диффамацию, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, это стало ответом Клиффорд на призыв Коэна принести извинения после ее интервью в программе "60 минут" на телеканале CBS, в котором порноактриса рассказала об угрозах физической расправы из-за ее связи с Трампом. Между тем пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что президент США отвергает все обвинения со стороны Клиффорд, которые она озвучила в этом интервью.

По словам порноактрисы, в 2011 году в Лас-Вегасе на автопарковке, где она находилась вместе с малолетней дочерью, к ней подошел неизвестный мужчина и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь об этой истории". "После этого он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: "Какая хорошенькая маленькая девочка. Было бы жаль, если бы что-то случилось с ее мамой", - рассказала Клиффорд о том инциденте.

Ранее порноактриса заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда и Мелании Трамп. Порноактриса утверждает, что ее отношения с Трампом продолжались также в 2007 году. В начале марта этого года она заявила, что подает в суд на Трампа, поскольку хочет аннулировать соглашение о неразглашении информации о сексуальных отношениях с ним.

В феврале адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что он лично и из собственных средств заплатил актрисе 130 тысяч долларов в октябре 2016 года, накануне президентских выборов в США. Адвокат Трампа отрицал слухи о том, что его начальник имел связь с Клиффорд.

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