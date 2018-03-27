Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у Генпрокуратуры есть вопросы к лидеру движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку. Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, об этом Луценко заявил в программе «Свобода слова» на ICTV.

«У нас есть вопросы к деятельности «Украинского выбора» как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских кубел, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с задачами изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины … Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется «Украинский выбор», которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года», — процитировала Сарган слова Луценко.

Также генпрокурор не исключил, что Медведчук, народный депутат Надежда Савченко и руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан могли вместе готовить государственный переворот.

«Вторая часть, более серьезная, — это вероятная причастность самого господина Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко. Мы изучаем их вероятные контакты», — сказал он. Кроме того, по мнению Луценко, акции протеста, организованные партией «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, также были частью плана по дестабилизации ситуации в государстве.

«Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и т.п., которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации. Вероятно, теракт в центре столицы должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск, в обозе которых двигался бы наш «легитимный» В.Янукович», — сказал генпрокурор.

«То, что есть какой-то глобальный план по изменению, смещению конституционного строя в Украине, я уверен, — есть. И мы ищем этот мозговой центр», — добавил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира