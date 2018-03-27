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На Украину движется новый циклон с похолоданием и дождями
27.03.2018 09:03
На Украину движется новый циклон с похолоданием и дождями К Украине подобрался циклон с фронтами, потому в ближайшие дни ожидаются дожди и кратковременное похолодание, которое сменится теплом.

«Облака понемногу осаждают Украину. Хотя солнца еще много. С юга подпер циклон с фронтами, появились дожди. Завтра облаков станет больше, днем ​​основные дожди сместятся на восток, центральную часть», – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что будет сырая погода, а также продолжит таять снег.

«Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно теплее и теплее. И плюс периодические осадки. Поэтому поезжайте в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберите с низинных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщения влагой», – посоветовала синоптик.

Она добавила, что снег превратится в ручьи.

«Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевую-речную. Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость», – резюмировала Диденко.

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По материалам Обозреватель

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