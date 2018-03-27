|На Украину движется новый циклон с похолоданием и дождями
|27.03.2018 09:03
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«Облака понемногу осаждают Украину. Хотя солнца еще много. С юга подпер циклон с фронтами, появились дожди. Завтра облаков станет больше, днем основные дожди сместятся на восток, центральную часть», – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что будет сырая погода, а также продолжит таять снег.
«Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно теплее и теплее. И плюс периодические осадки. Поэтому поезжайте в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберите с низинных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщения влагой», – посоветовала синоптик.
Она добавила, что снег превратится в ручьи.
«Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевую-речную. Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость», – резюмировала Диденко.
По материалам Обозреватель