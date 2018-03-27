Информацию о возможности силового переворота в Украине в первую очередь распространяют пророссийские организации. Это — навязывание нарратива, идеи от российских информационных войск информационному украинскому полю.

Большинство военных поддерживают силовую смену власти в Украине, но только на уровне идеи, заявил нардеп Андрей Белецкий. , информирует svodka.net.

Можно ли сказать, что большинство военных поддерживают силовое решение?

Я не могу сказать, что руководство Вооруженных Сил Украины, полковники на уровне бригад, батальонов, с которыми я общался лично, поддерживают любые силовые варианты захвата власти, поскольку они настоящие военные, кадровые офицеры, а не политические фигуры. Они осознают возможные последствия, в первую очередь, и гибель между местного населения.

Как мы видели на видео, которое нам предоставила прокуратура перед арестом Надежды Савченко, Рубан и Савченко тоже заявляют, что якобы военные готовы поддержать идею силового переворота. Они разговаривают с кадровыми офицерами Вооруженных Сил Украины Сил Специальных Операций, которые упорно говорят (как и все военнослужащие), что любой силовой переворот не является вариантом в сложившейся ситуации в Украине, из-за масштабных потерь местного населения.

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Поэтому я считаю, что заявления политических фигур — это заявления политических фигур, а реальное отношение к таким вещам у военнослужащих, реальное понимание причин и последствий, к чему это привело бы, совсем другое.

Даже обычные командиры взводов и рот понимают, что в первую очередь, когда приходишь к власти даже путем переворота, возникает вопрос: что делать дальше? Кто возьмет на себя ответственность за страну, кто — за социальное обеспечение, кто сможет гарантировать, что страна после такого сценария не попадет в плен хаоса, социального катаклизма, полной дезорганизации, к потере управления? Потому что страна — это не просто институты, которые работают, не просто Верховная Рада или президент.

Если бы такой вариант произошел, представьте себе, какие месседжи запустили бы в Российской Федерации. Мы сразу бы имели здесь полномасштабную войну. Во-первых, начался бы социальный беспорядок. Во-вторых, произошло бы прекращение всех программ финансирования и сотрудничества со стороны мирового сообщества и соответственно произошла бы частичная или полная оккупация Российской Федерацией.

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Потому что армия, надо понимать — это сложный механизм, требующий финансового вливания, в частности материального. Это обеспечение поддерживается гражданскими институтами и международными донорами соответственно. Поэтому если бы сейчас у нас произошел военный переворот и действительно страна стала бы банкротом, у нас бы и армия соответственно стала бы не в состоянии обеспечивать полноценную защиты от внешней агрессии.

В принципе месседжи о силовом переворот раздувают информационные каналы Российской Федерации. Мы уже видели по действиям Рубана — Савченко, что они готовились к вооруженному перевороту в Киеве. Их главной задачей было достичь такой ситуации, если бы одно из подразделений Вооруженных Сил Украины бросило линию на фронте и пошло бы в Киев поднимать мятеж.

Это идеи, мысли, мечты Кремля. Они навязываются украинскому информационному полю, тем более когда политики высокого уровня начинают продвигать идею, делать ее возможной на словах. Это очень плохой знак, это значит, что информационная война с нашей стороны проваливается.

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