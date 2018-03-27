Специалисты отметили, что в ближайшие 12 лет наиболее сильные сухопутные армии будут у России, США, Китая, Индии и Франции. Эксперт Фарли подчеркнул, что, по его мнению, Вооруженные силы Соединенных Штатов являются ʺзолотым стандартомʺ. Он считает, что ВС США имеют большой опыт в проведении операций, а также хороший бюджет. Об этом сообщает издание LIGAnews.

Следует отметить, что спецподразделения ВС РФ относятся к наиболее сильным боевым единицам мира. Кроме этого, специалисты выделили Францию. Не исключено, что Индия и Китай через 12 лет улучшат характеристики своих сухопутных войск. При этом у Индии знаток отметил отставание в техническом плане, а у КНР — маленькое финансирование.

Ранее военные эксперты навали весомое преимущество РФ перед США в сухопутном бою.

В 2016 году США показали всему миру, что им подобные операции не под силу. Во время учений в ФРГ американцы умудрились разбить три броневика подряд при их сбросе на парашютах. При этом десантники Соединенных Штатов действовали в комфортных тренировочных условиях и ясным летним днем.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира