|Военные специалисты назвали страны, армии которых будут поддерживать свою мощь до 2030 года
|27.03.2018 09:11
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Специалисты отметили, что в ближайшие 12 лет наиболее сильные сухопутные армии будут у России, США, Китая, Индии и Франции. Эксперт Фарли подчеркнул, что, по его мнению, Вооруженные силы Соединенных Штатов являются ʺзолотым стандартомʺ. Он считает, что ВС США имеют большой опыт в проведении операций, а также хороший бюджет. Об этом сообщает издание LIGAnews.
Следует отметить, что спецподразделения ВС РФ относятся к наиболее сильным боевым единицам мира. Кроме этого, специалисты выделили Францию. Не исключено, что Индия и Китай через 12 лет улучшат характеристики своих сухопутных войск. При этом у Индии знаток отметил отставание в техническом плане, а у КНР — маленькое финансирование.
Ранее военные эксперты навали весомое преимущество РФ перед США в сухопутном бою.
В 2016 году США показали всему миру, что им подобные операции не под силу. Во время учений в ФРГ американцы умудрились разбить три броневика подряд при их сбросе на парашютах. При этом десантники Соединенных Штатов действовали в комфортных тренировочных условиях и ясным летним днем.
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